Блогер Джарахов заявил, что у него было около трех тысяч женщин

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эльдар Джарахов

Российский блогер Эльдар Джарахов заявил, что у него было около трех тысяч женщин, но он потерял счет после двух тысяч, его слова опубликованы в Telegram-канале ВПШ. После того, как в соцсетях на него обрушился шквал критики по этому поводу, блогер вынужден был дать опровергающий комментарий.

Джарахов объяснил, что тема была разыграна на стриме и люди, обсуждающие ее, не понимают контекста. Он также заявил, что это была шутка, и подчеркнул, что все сказанное было неправдой.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что блогер Мася Шпак (настоящее имя — Ирина Мещанская) накопила 3,5 млн рублей долга перед ФНС. По данным канала, 42-летняя Мещанская получила уведомление от российской налоговой с требованием оплатить задолженность.

Также в Санкт-Петербурге полиция проверяет сообщение об изнасиловании 17-летней девушки тиктокером Артемом Штейнгартом. Несовершеннолетняя сама обратилась к правоохранителям, поскольку мать не стала впутывать в дело силовиков. Сам блогер настаивает, что не помнит такую девушку.

Ранее стало известно, что участник скандальной «голой вечеринки» рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) уехал из России после того, как получил повестку в военкомат. Отмечалось, что оскандалившийся музыкант нашел пристанище в США.