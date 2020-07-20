Блогер Диденко завела бойфренда спустя четыре месяца после смерти мужа

https://static.news.ru/photo/eab147ba-ca0a-11ea-b484-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/didenko.katerina/

Аптечный блогер Екатерина Диденко, чей муж погиб на вечеринке с сухим льдом, закрутила новый роман спустя четыре месяца после смерти мужа. Она опубликовала на своей странице в соцсети фото с мужчиной, который обнимает её, но стоит к камере спиной, чтобы его лица не было видно.

С первого взгляда понятно, что фото свежее и на нём явно не погибший муж Диденко. О новом романе Диденко сама рассказала подписчикам и кокетливо добавила, что «боится себе признаться в этом» и «не понимает, что происходит».

Всё началось с того, что фанаты заподозрили аптечного ревизорро в том, что у неё кто-то есть, и спросили, не влюблена ли она. В ответ Диденко разместила загадочную фотографию букета цветов и кокетливо заявила, что не знает, как ответить на этот вопрос.

Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них, — туманно ответила блогер, которую открыто обвиняют в хайпе на смерти мужа.

Месяц назад Диденко хвалилась, что увеличила себе грудь. Недоумевающим подписчикам женщина объяснила, что нуждается в положительных эмоциях «для себя».

Ранее NEWS.ru сообщал, что фармацевтический блогер Екатерина Диденко призналась, что после смерти её мужа Валентина Диденко количество подписчиков увеличилось на 500 тысяч человек, а доходы увеличились втрое.