Близкий друг бывшего мужа Бузовой неожиданно пожалел ведущую

https://static.news.ru/photo/fbfec9f6-77df-11eb-885a-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Близкий друг бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова рэпер T-Killah неожиданно встал на сторону ведущей «Дома-2». Он пожалел теледиву после расставания с Давой.

Музыкант прокомментировал расставание поющей ведущей с возлюбленным в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Он назвал Ольгу несчастной и выразил мнение, что она окружает себя «не теми людьми». И это при том, что с футболистом Дмитрием Тарасовым Бузова рассталась с грандиозным скандалом, а сам спортсмен крайне негативно отзывается о бывшей жене.

Немного жалко Олю, если честно. Ей не фартит, она такая несчастная. Окружает себя не теми людьми, — заявил рэпер.

В ответ ведущие шоу возразили музыканту, что Бузова может быть виновата сама, не зря же она жалуется, что её все бьют. T-Killah к разочарованию поклонников моментально с этим согласился, словно никогда не сочувствовал несчастной женщине.

Ни фига её не жалко, согласен, — так же неожиданно заявил музыкант.

Брак Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым закончился крайне негативно. Ведущая обвинила футболиста в побоях, непорядочности и том, что он потребовал вернуть ему все его подарки.

С Манукяном Ольга тоже рассталась со скандалом. Накануне своего дня рождения поющая ведущая тоже обвинила нового возлюбленного в побоях и непорядочном отношении к ней, после чего разорвала отношения. Не помогла влюблённой ведущей даже сыгранная с Давой на Мальдивах свадьба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова заставила поклонников задуматься после публикации видео с тренировки по боксу. Ведущая словно скопировала бывшего мужа, который первым поделился кадрами с ринга, где он выступил в спарринге с приятелем.