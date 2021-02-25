Близкий друг бывшего мужа Бузовой неожиданно пожалел ведущую

Близкий друг бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова рэпер T-Killah неожиданно встал на сторону ведущей «Дома-2». Он пожалел теледиву после расставания с Давой.
Музыкант
Немного жалко Олю, если честно. Ей не фартит, она такая несчастная. Окружает себя не теми людьми, — заявил рэпер.
В ответ ведущие шоу возразили музыканту, что Бузова может быть виновата сама, не зря же она жалуется, что её все бьют. T-Killah к разочарованию поклонников моментально с этим согласился, словно никогда не сочувствовал несчастной женщине.
Ни фига её не жалко, согласен, — так же неожиданно заявил музыкант.
Брак Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым закончился крайне негативно. Ведущая обвинила футболиста в побоях, непорядочности и том, что он потребовал вернуть ему все его подарки.
С Манукяном Ольга тоже рассталась со скандалом. Накануне своего дня рождения поющая ведущая тоже обвинила нового возлюбленного в побоях и непорядочном отношении к ней, после чего разорвала отношения. Не помогла влюблённой ведущей даже сыгранная с Давой на Мальдивах свадьба.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова заставила поклонников задуматься после публикации видео с тренировки по боксу. Ведущая словно скопировала бывшего мужа, который первым поделился кадрами с ринга, где он выступил в спарринге с приятелем.