Близкие Началовой поделились воспоминаниями по случаю годовщины её смерти

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Близкие, друзья и коллеги певицы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта 2019 года, до сих пор тяжело переживают её смерть. По случаю второй годовщины её смерти они вспомнили, какой была Юлия и какой стала её дочь.

Для меня это, конечно, большая потеря, и до сих пор я скучаю, я её люблю. Осознание того, какой был этот человек, приходит гораздо позже. Весь масштаб её потенциал и талант, и доброта, которой она одаривала абсолютно всех: и врагов, и друзей, и близких, и неблизких. Это замечательно светлый человек, по которому я очень скучаю, — заявил телеканалу «360» певец Александр Панайотов.

Телеведущая Эвелина Блёданс рассказала, что продолжает добиваться того, чтобы Началовой посмертно присвоили звание заслуженной артистки России, так как она всю жизнь на сцене, и россияне её помнит ещё с тех пор, когда она исполняла песни своего отца на «Утренней звезде».

Сейчас почему-то затормозилось это дело, хотя ее поклонники этого очень хотят. И если немножечко медийных людей присоединятся к этой истории, то Юля сможет получить это звание, — заключила Блёданс.

Виктор Началов, отец артистки, рассказал, что 15-летняя дочь Юлии целый день проводит в школе, также любит пение и мюзиклы, проглядывается определённый талант. Смерть мамы, конечно, была для неё и для всей семьи страшным ударом.

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет от заражения крови, которое привело к остановке сердца. Незадолго до этого певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, лечащий врач певицы артистки Василий Шуров назвал её смерть «идиотской цепью случайностей». Певица до последнего отказывалась от операции на ноге, поражённой гангреной, так как привыкла терпеть боли, когда у неё была подагра.