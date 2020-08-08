Блёданс рассказала, как могла бы прожить на тысячу рублей в месяц

https://static.news.ru/photo/37ea89f4-d9fd-11ea-b31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bledans

Актриса Эвелина Блёданс встала на защиту гимнастки Ляйсан Утяшевой, заявившей, что ей хватило бы на жизнь 50 тысяч рублей в месяц, и сказала, что смогла бы прожить и на меньшие деньги.

Слушайте, люди, во-первых, и не на такие деньги живут! Я уверена, что Ляйсан, также как и я, и те, кто сейчас считаются богатыми и известными, они тоже все жили на такие деньги! — высказалась артистка.

Однако Блёданс добавила, что семье с детьми в такой ситуации пришлось бы сложнее. Но, напомнила она, артисты всегда могут рассчитывать на помощь своей аудитории, передаёт Пятый канал.

Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут. Но с деньгами не шутят... Пусть их будет у всех побольше! — сказала актриса.

Ранее Ляйсан Утяшева сообщила, что ей достаточно 50 тысяч рублей на содержание всей семьи: себя, мужа и двоих детей. Однако она призналась, что это касается дней, когда в магазинах нет распродаж и скидок.

Как писал NEWS.ru ранее, продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза усомнились в словах гимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что она живёт на 50 тысяч рублей.