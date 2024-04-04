Бледанс объяснила, почему везде берет с собой «солнечного» сына Эвелина Бледанс: выступления на публике дают моему сыну осознанность

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Эвелина Бледанс с сыном Семеном

Эвелина Бледанс заявила в беседе с NEWS.ru, что постоянно берет с собой сына с синдромом Дауна, потому что выступления на ТВ и в театре делают его социализированным. Она добавила, что любой ребенок должен понимать, кем работает его родитель, и относиться к его работе с уважением.

Я абсолютно убеждена, что его (сына Семена. — NEWS.ru) выступления и на телевидении, и на сцене театра, и в концертных залах дают ему больший опыт жизни, осознание и осознанность. Он очень осознанный человек. Он никогда не сделает глупостей. Он понимает, как себя вести в разных ситуациях, может импровизировать, — сказала Бледанс.

Актриса назвала своего сына очень социализированным ребенком, который, несмотря на диагноз «синдром Дауна», умеет контактировать с разными людьми. По ее словам, Семен «сам проходит этот путь» и понимает, насколько непрост труд артиста.

Семен ведет себя не как мои прошлые свекрови, которые говорили, что я «попой пошла вертеть». Мало иметь красивую попу, нужно быть сильным: когда ты ведешь мероприятия, играешь на сцене театра или снимаешься, когда вокруг тебя триста человек, ты отдаешь свою энергию, делишься и приходишь домой истощенный. Семен вместе со мной иногда падает плашмя от усталости, он сам проходит этот путь, — призналась Бледанс.

В 2012 году Эвелина Бледанс стала мамой во второй раз. В браке с продюсером Александром Семиным у нее родился сын Семен, мальчик имеет диагноз «синдром Дауна». В 2017 году пара распалась, актриса одна воспитывает ребенка. 5 апреля актриса и телеведущая отмечает 55-летие.

Ранее Эвелина Бледанс сказала, что Владимир Зеленский был прекрасным, харизматичным артистом, а его телешоу «Вечерний квартал» было великолепным. По словам актрисы, после его избрания президентом она надеялась, что ее вычеркнут из черного списка артистов, которым запрещен въезд на Украину, но этого не случилось. Также никто из коллег Зеленского не ожидал, что он пойдет в политику и станет президентом Украины.