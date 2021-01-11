Бизнесмен из Казани хочет взыскать миллион рублей со Стаса Михайлова

https://static.news.ru/photo/13d29f44-53ff-11eb-9085-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск бизнесмена из Казани Фарита Мухамедьярова к певцу Стасу Михайлову.

Как следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда, истец хочет взыскать с ответчика «сумму неосновательного обогащения» в 1,1 млн рублей. Судья Олеся Дубовик назначила собеседование со сторонами и предварительное заседание на 25 января. Стас Михайлов в документе обозначен как индивидуальный предприниматель.

По данным ряда СМИ, Мухамедьяров выступал в качестве организатора концерта Михайлова в Казани, намеченного на март 2020 года. Мероприятие в итоге не состоялось — как считает бизнесмен, по вине артиста. Михайлов связывает отмену шоу с пандемией коронавируса и ссылается на форс-мажор. 1,1 млн рублей предположительно были выплачены певцу в качестве задатка.

Мухамедьяров является владельцем гастрольно-концертного агентства «Сабантуй». NEWS.ru обратился в организацию с просьбой прокомментировать информацию об иске к артисту. Собеседник портала в ГКА заявил, что «от руководства было указание не давать никаких комментариев».

Ранее, как писал NEWS.ru, Михайлов негативно высказался о творчестве современных исполнителей, в частности раскритиковав рэпера Алишера Моргенштерна. По словам артиста, он не слушает такую музыку, так как ему не по душе нецензурная лексика в текстах.