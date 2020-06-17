«Бизнес умер»: Наташа Королёва лишилась сети салонов красоты

https://static.news.ru/photo/bfdf8faa-b0bb-11ea-a5ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

Наташа Королёва объявила о закрытии сети салонов красоты — бизнес певицы не пережил двух с половиной месяцев изоляции. Её супруг Сергей Глушко закрыл фитнесс-залы.

Даже после отмены всех ограничений не буду открывать салоны. Наш бизнес умер, как это ни печально. Но, несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внёс в мою жизнь что-то глобально плохое. В моем близком окружении никто не умер, никто не заболел, — цитирует Королёву журнал StarHit.

По словам певицы, после введения режима изоляции она не прекратила платить сотрудникам, посчитав своим моральным долгом поддержать подчинённых — они работали на договорной основе, поэтому решение Королёвой было добровольным.

Певица отметила, что денег стало меньше, но она помнит и худшие времена — девяностые, когда «были пустые полки магазинов, карточная система, бандитские разборки и комендантский час в Москве».

Королёва добавила, что за время самоизоляции пересмотрела отношение к деньгам и красивым вещам, осознав, что для жизни достаточно «пару курток и джинсов, трёх маек и кроссовок».

Вещизм, на котором многие просто помешались, по-моему, должен уйти, — считает она.

Как писал NEWS.ru, в мае Глушко призвал власти помочь артистам, которые во время пандемии «не имеют ни копейки», а не только старикам, которым и так «платят пенсию».

В ответ на жалобы Глушко получил критику и предложения по трудоустройству: сыродел Олег Сирота предложил ему и Королёвой поработать на молочной ферме, а представитель «Ситимобила» Георгий Лобушкин предложил подработать таксистом.