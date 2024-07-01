Бизнес, слова о Кологривом, сравнение с Милохиным: как живет Леон Кемстач

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В понедельник, 1 июля, звезда «Слова пацана» Леон Кемстач посетил национальную премию кинематографических искусств «Ника». Как живет артист после оглушительного успеха сериала, что известно о его бизнесе с коллегой Рузилем Минекаевым, как он отзывался о Никите Кологривом?

Чем известен Леон Кемстач

Андрей Пальто из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — вторая работа Леона Кемстач в кино. Он дебютировал на большом экране в 2021 году — сыграл эпизодическую роль в картине своего отчима Антона Богданова «Нормальный только я».

Одну из главных ролей в «Слове пацана» Леон получил частично благодаря артисту Александру Петрову. Он выложил информацию о кастинге в проект Жоры Крыжовникова в своих соцсетях, сразу же переслал пост матери Леона, Лауре Кемстач, и посоветовал ее сыну присмотреться к проекту.

«Мама зарядилась этой идеей, а я серьезно не воспринял. Мы отправили визитку, и я об этом забыл», — рассказал он.

В «Слове пацана» Кемстач играет 14-летнего школьника Андрея Васильева, который живет в Казани. В начале сериала это примерный мальчик из приличной советской семьи: он получает хорошие оценки и играет на фортепиано в музыкальной школе. Жизнь Андрея меняется, когда он вступает в подростковую банду «Универсам» и получает кличку Пальто.

На красной дорожке премии «Ника» артист отметил, что главным в съемочном процессе считает хорошие отношения с командой. Он поделился, что атмосфера влияет на сам процесс съемок и ощущение себя на площадке.

«Мне важна в съемочном процессе дружба с командой, чтобы у вас было хорошее общение. Например, в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“ мы были целостной семьей. Так гораздо приятнее работать, коротать время, быстрее все проходит, плавно. Когда понимаешь друг друга с полуслова — это круто», — заявил артист.

Что за бизнес организовали Кемстач и Минекаев

Кемстач и воплотивший на экране образ Маратика Рузиль Минекаев еще в феврале организовали бизнес по производству снеков, чипсов и разных напитков. Компания называется ООО «Эу, пацан». На пачках сухариков и чипсов расположены портреты обоих актеров, а около них — забавные подписи.

«Моя главная цель — развитие меня как актера. Участие в бизнес-проектах, как этот, дает мне финансовую подушку, отсутствие стресса и скоропалительных решений при выборе ролей», — признавался Минекаев в беседе с KP.RU.

По словам Кемстача, он намерен и в будущем связать свою жизнь с бизнесом. По его утверждению, свою популярность он решил использовать как инструмент для изучения предпринимательства.

«Сейчас я учусь с прицелом на развитие моей будущей карьеры. Я уже говорил, что хочу открыть бизнес. А бизнесу только по книгам не научишься, тут нужна и практика. Я рад, что моя популярность как инструмент дает мне возможность почувствовать вкус бизнеса и учиться ему, имея рядом с собой старших и опытных партнеров. Чем раньше научишься и добьешься успеха, тем быстрее придешь к независимости и самодостаточности. Это моя цель, без всяких „если“ — установка, которую мне привила мама», — рассказывал 15-летний актер.

Звезд «Слова пацана» поддержал их коммерческий директор Влад Красавин. По его словам, снеки и напитки были выбраны как «максимально демократичные, „дворовые“ категории», которые органично ложатся на образы Кемстача и Минекаева.

Почему Леона Кемстача сравнивали с Даней Милохиным

В марте актера раскритиковали за резкую смену имиджа. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал фотографии, на которых предстал с окрашенными в светлый цвет волосами. Подписчики сравнили 15-летнего артиста с девочкой, а кто-то перепутал его с блогером Даней Милохиным.

«Я думала, это Милохин. Очень похож; Зачем краситься? Пацаны, как девочки себя ведете; Милохин уже не тот», — высказались пользователи Сети.

Что Леон Кемстач говорил о Кологривом

Исполнитель роли Пальто в «Слове пацана» отмечал, что никогда не был близко знаком с коллегой по съемочной площадке Никитой Кологривым. В разговоре с NEWS.ru на Всемирном фестивале молодежи он отказался комментировать скандальные заявления артиста, который тот успел сделать после обретения популярности.

«Честно, я не был с Никитой близок и толком его как человека не знаю. Но если он так делает, то это его путь и его выбор, больше ничего сказать не могу», — сказал Кемстач.

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