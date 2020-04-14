Шоу-бизнес

Бизнес Дарьи Пынзарь терпит убытки из-за коронавируса

14:12, 14 апреля 2020
Фото: instagram.com/darya_pinzar86

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что пандемия коронавируса негативно повлияла на её бизнес. Сейчас звезда терпит убытки.

Дарья вместе со своим супругом и детьми проживают в Турции, где у них есть собственная недвижимость. При этом у девушки есть собственный магазин одежды в Москве, который закрыт в связи с режимом самоизоляции.

Я скромный представитель малого бизнеса и понимаю, что продукты тоже надо покупать. С голоду в период буйства коронавируса умереть даже неприлично, — цитирует «Экспресс газзета».

Светская львица надеется, что в скором времени всё вернется в привычное русло, а пока ей приходится платить аренду из собственных сбережений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Разин напророчил звёздам российской эстрады продажу своих коллекционных вещей с аукционов. Этой участи не избежит и Пугачёва, и Галкин, и Киркоров, считает продюсер «Ласкового мая».

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