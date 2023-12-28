Биография Вячеслава Бутусова и история группы «Наутилус Помпилиус» Когда день рождения у Вячеслава Бутусова и как его биография переплелась с историей группы «Наутилус Помпилиус»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Вячеслав Бутусов

Имя Вячеслава Бутусова, советского и российского рок-музыканта, неразрывно связано с группой «Наутилус Помпилиус». Несмотря на то что коллектив официально несколько раз распадался, а потом возобновлял творческую деятельность с разными составами, уральский рокер всегда оставался его бессменным лидером. Сегодня вспомним биографию Бутусова и историю группы «Наутилус Помпилиус».

День рождения Вячеслава Бутусова

Будущий музыкант родился в семье комсомольцев Геннадия и Надежды Бутусовых, которые приехали в Красноярский край на строительство ГЭС. 15 октября 1961 года у них родился сын Вячеслав. Позже рокер вспоминал, что они жили довольно бедно, у семьи была комната в большом бараке, где было много детей из разных концов СССР. Каждый вечер они собирались во дворе, чтобы гонять мяч или шайбу, катались на велосипеде и пели песни. Вячеслав учился в 4-м классе, когда ему удалось выпросить у родителей в подарок гитару.

Бутусов неплохо учился, особое внимание уделяя музыке и физкультуре, успевал и по другим предметам. Но однажды учитель литературы обратила внимание, что парню трудно запоминать стихи. Она вызвала его на разговор, и Слава рассказал ей, что сам пишет стихи. Тогда педагог разрешила мальчику вместо стихотворений классиков читать классу собственные произведения. Так Вячеславу удалось избежать плохих оценок по литературе, а заодно научиться выступать перед публикой. Хотя позже рокер вспоминал, что всегда боялся зала — чтобы не паниковать, он часто выступает с закрытыми глазами.

Биография юного рокера Вячеслава Бутусова

Вскоре родители по комсомольской путевке были направлены на другую стройку — так Слава начал кочевать вместе с ними по различным городам. Он успел пожить в Красноярске, Сургуте и Ханты-Мансийске, прежде чем семья осела в Свердловске. Здесь он пошел в 9-й класс, а в свободное от уроков время бегал в филармонию, куда устроилась работать мама, — именно здесь ему довелось услышать выступления многих известных артистов советской эстрады. Первой советской рок-группой, выступление которой Слава увидел вживую, стали «Скоморохи» с их фронтменом Александром Градским.

К тому времени Бутусов уже довольно хорошо играл на гитаре, в том числе песни зарубежных исполнителей. Однако с английским языком у него были трудности, поэтому хорошим знанием текстов он похвастать не мог. Это не мешало Славе играть для друзей и на школьных концертах. А первое публичное выступление в биографии Бутусова произошло еще в Сургуте.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Вячеслав Бутусов и «Наутилус Помпилиус»

В 1978 году Вячеслав Бутусов сдал экзамены и был зачислен в Свердловский архитектурный институт. По традиции в самом начале обучения первокурсники поехали на картошку. В течение месяца начинающие студенты работали в поле, жили в бараках, а по вечерам коротали время у костра. Развлечений было немного, и самым популярным было пение. Это позволило молодому гитаристу Бутусову сразу стать самым популярным человеком на курсе. Именно на картошке Слава познакомился и подружился с Дмитрием Умецким, вместе с которым им суждено было стать коллегами и одними из пионеров уральского рока.

Дима успевал по английскому и имел обширную коллекцию пластинок с зарубежной музыкой. Парни сдружились и вскоре стали вместе выступать на различных мероприятиях. Спустя короткое время в их репертуаре появились первые произведения собственного сочинения.

После окончания архитектурного института Бутусов по распределению был направлен на работу в проектный институт «Уралгипротранс», где занимался в том числе разработкой дизайна для станций Свердловского метрополитена. К слову сказать, один из его проектов был реализован в оформлении станции «Проспект Космонавтов» — уникальное оформление колонн, сочетающее стиль хайтек и уральские камни. Кроме этого, именно Бутусов разработал шрифт, которым написано название другой станции свердловской подземки — «Уралмаш».

По вечерам Бутусов и Умецкий продолжали репетировать, писать собственные песни — и однажды пришли к решению создать свою группу.

Вячеслав Бутусов и история группы «Наутилус Помпилиус»

Сначала группу решили назвать «Али-Баба и сорок разбойников». Но быстро пришли к выводу, что это слишком громоздко. Поменяли наименование на «Наутилус» — но оно оказалось занято экс-музыкантами «Машины времени», которые основали новый коллектив. Тогда молодые рокеры открыли энциклопедию и выяснили, что знаменитую подлодку Жюль Верн назвал в честь головоногого моллюска — Nautilus pompilius.

В 1982 году Бутусову и Умецкому составил компанию гитарист Андрей Саднов, и музыканты начали запись демоальбома. Он создавался в домашних условиях и вышел на магнитной пленке. Спустя год рокеры выпустили дебютный альбом «Наутилуса Помпилиуса» — «Переезд». Первое публичное выступление артистов состоялось в свердловском ДК «Автомобилист» осенью 1983 года. Уже в это время состав группы был непостоянным — приходили одни музыканты, уходили другие. Тем не менее «Нау» продолжал развиваться. В 1983 году в состав группы вошел Илья Кормильцев, который стал автором многих песен. В 1985 году вышла вторая пластинка — «Невидимка».

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Биография Вячеслава Бутусова

На дебютные гастроли группа «Наутилус Помпилиус» отправилась в соседний с Свердловским регион — в Челябинск. Именно там впервые прозвучала новая композиция «Последнее письмо», сегодня больше известная как «Гудбай, Америка!».

Затем последовали другие альбомы — с песнями «Скованные одной цепью» и «Я хочу быть с тобой», которые сделали группу известной на весь СССР. За успешную работу «Наутилусу Помпилиусу» присудили премию Ленинского комсомола.

В 1988 году уральская рок-группа не уступала в популярности признанным мэтрам отечественной рок-эстрады — «Аквариуму», «Кино» и «ДДТ». В 1991-м Бутусов появился в ролике группы «ДДТ» на песню «Что такое осень» вместе с Юрием Шевчуком и Константином Кинчевым.

Спустя год прошел релиз альбома «Чужая земля», самой известной композицией в котором стали «Прогулки по воде». Для записи следующей пластинки, которая была названа «Титаник», к составу «Нау» присоединился другой уральский рок-музыкант, сооснователь «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. За эту работу музыканты получили премию «Овация».

После этого Бутусов переехал жить в Санкт-Петербург, где началась работа над альбомом «Крылья», в рамках которого вышел знаменитый трек «Одинокая птица». Затем, до 1997 года, у «Наутилуса» вышло еще несколько пластинок, после чего Вячеслав Бутусов начал сольную карьеру.

Впоследствии «Нау» еще несколько раз возрождался по инициативе Бутусова, однако все больше времени у певца уходило на сольное творчество, кроме этого, музыкант снимался в кино, писал книги, боролся с депрессией и чрезмерным увлечением алкоголем.

Личная жизнь Вячеслава Бутусова

Вячеслав Бутусов был женат дважды. С первой супругой Мариной Добровольской они познакомились во время поездки в колхоз, в 1980 году оформили отношения, и у них родилась дочь Анна. Марина вместе с мужем окончила архитектурный институт и получила специальность «художник-костюмер». Марина влюбилась в мужа в том числе и из-за его вокальных данных, однако вскоре после того как «Наутилус» стал популярным, она узнала и об обратной стороне рок-музыки. Вячеслава регулярно атаковали поклонницы, районные комиссии были недовольны, что советская молодежь исполняет буржуазную музыку, а сам певец начал регулярные гастроли по стране. Семейная жизнь оказалась разрушена, и в 1990 году Марина и Вячеслав оформили развод.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Личная жизнь Вячеслава Бутусова

К тому времени в личной жизни Бутусова уже была другая женщина. С Анжеликой Эстоевой, которая оказалась младше его на девять лет, рокер познакомился на «Ленфильме», где она работала помощником режиссера. Они влюбились и вскоре после того, как рокер получил развод, заключили брак. Анжелика сумела наладить отношения с дочерью музыканта от первого брака, благодаря чему девочка смогла регулярно общаться с отцом. В 1991 году у Анжелики и Вячеслава родилась дочь Ксения, спустя восемь лет — Софья, в 2005 году — сын Данила. В 2013 году Вячеслав Бутусов стал дедушкой.

Позже Бутусов не раз подчеркивал в беседах с журналистами, что настоящее творчество в его жизни началось с появлением Анжелики. Она помогла ему преодолеть депрессию и проблемы с алкоголем, поддерживала во всех начинаниях, ждала с гастролей и занималась домом и детьми. Сам Вячеслав отмечает, что настоящим отцом он смог стать только для своего сына — тот родился в момент, когда певец понял, что значит быть хорошим родителем.

Вячеслав Бутусов в кинематографе

Певец не раз снимался в различных фильмах, где, как правило, исполнял небольшие камео, которые тем не менее запоминались зрителям. Так, Бутусов появился в лентах:

«Раньше было другое время», 1987 год

«Зеркало для героя», 1987 год

«Серп и гитара», 1988 год

«Брат», 1997 год

«Митьковская встреча эры милосердия», 2020 год

Кроме этого, песни Вячеслава Бутусова и группы «Наутилус Помпилиус» звучат в таких фильмах, как:

«Брат», 1997 год

«Брат-2», 2000 год

«Война», 2002 год

«Жмурки», 2005 год

«Игла Remix», 2010 год

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