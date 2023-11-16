Билли Айлиш защитилась от назойливого фаната в суде Суд в США запретил 53-летнему поклоннику Билли Айлиш приближаться к певице

Фото: Flickr/Raph_PH

Американская певица и автор песен Билли Айлиш через суд добилась запрета 53-летнему поклоннику приближаться к ней и ее родным, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Уточняется, что назойливый фанат не имеет права находиться на расстоянии менее 100 ярдов от знаменитости.

По информации издания, мужчина с сентября этого года проявлял сильную активность, посылая артистке и ее родным сотни сообщений, в том числе «тревожные признания в любви». Также суду стало известно о «жестоких угрозах» фаната в адрес брата Билли Айлиш.

Запрос на запретительный судебный приказ был удовлетворен, пишет издание. Теперь, согласно решению суда, поклонник не может приближаться не только к звезде, но и к ее родным. Расстояние было определено в 100 ярдов (около 91,4 м). Также ему запрещено искать контакт с певицей любыми способами, в том числе через социальные сети.

Ранее соцсеть «Одноклассники» запустила модель на основе машинного обучения, которая ограничивает общение с нежелательными собеседниками и навязчивые знакомства. Киберсталкеров ограничили в количестве диалогов с незнакомыми им пользователями. В результате число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25%.