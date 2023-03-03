Билли Айлиш рассказала о самочувствии после удаления соцсетей со смартфона Певица Билли Айлиш удалила со смартфона соцсети и чувствует себя свободной

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

поп-звезда Билли Айлиш поет на сцене

21-летняя обладательница «Грэмми» Билли Айлиш заявила в подкасте Конана О’Брайена, что удалила со своего смартфона все социальные сети и чувствует себя свободной. Она призналась, что не может спокойно читать комментарии о себе.

Я больше не заглядываю туда. Я удалила все это со своего телефона, что для меня очень важно. Потому что, чувак, у тебя не было интернета, чтобы расти. <...> Я человек, который выходит в интернет и я ничего не изменила в своей жизни или в себе. И видео, которые я смотрю с собой и комментарии вроде «Фу, вонючка». Мне это не нравится, — возмутилась Айлиш.

Певица призналась, что довольна своим детством, в котором были различные занятия и они не были сосредоточены на интернете. Также она рассказала, что слишком доверчиво относится к тому, что пишут в Сети.

Еще одна вещь, которая меня пугает в Интернете, это то, насколько доверчивым он делает нас. Все, что я читала в Интернете, я верила в это. Я точно знаю, что это глупо, и я не должна в это верить, потому что у меня есть доказательства, что это не все правда. Почти ничего из этого не правда, — уверена певица.

Билли Айлиш заявила, что теперь чувствует себя как никогда легко, освободившись от комментариев про внешность и от другой критики.

Ранее Билли Айлиш во время выступления на фестивале «Гластонбери» со сцены раскритиковала решение Верховного суда США о прекращении конституционного права на прерывание беременности. После этого певица исполнила собственную песню «о пожилых мужчинах, злоупотребляющих своим положением», под названием «Ваша сила». Ее она посвятила всем, кто был причастен к ограничению абортов в США.