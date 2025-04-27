Билан выяснил, что женится примерно через 300 лет Дима Билан заявил, что женится через 300 лет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дима Билан

Певец Дима Билан иронично ответил на вопрос, когда женится. В соцсетях артист опубликовал видео онлайн-игры, которая высчитывает, когда пользователь вступит в брак: в его случае подсчет достиг отметки в почти три столетия.

Современный способ узнать, когда же я женюсь. Вопросов больше нет, — констатировал певец.

Ранее Билан заявил, что начал заниматься музыкой ради своей школьной возлюбленной: хотел «что-то из себя представлять». Для него жажда доказать силу своего характера — топливо для работы.

Дима Билан недавно также озвучил причину своей непроходящей популярности: по словам артиста, он много работает над собой и вдохновляется людьми. Занятия музыкой придают сил, однако и отнимают их, но, в любом случае, они облагораживают человека, подчеркнул он.

До этого стало известно, что самым популярным артистом в России за первое полугодие 2025 года стал Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!». Одно из изданий поделилось рейтингом российских звезд по продажам билетов на концерты. На втором месте располагаются Николай Расторгуев и группа «Любэ». На третьем месте — Надежда Кадышева. SHAMAN и Дима Билан тоже вошли в пятерку самых популярных артистов в России.