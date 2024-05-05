Билан встретился с Наталией Орейро и сделал ей подарок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Певец Дима Билан встретился с актрисой Наталией Орейро на съемочной площадке фильма «Письмо Деду Морозу». На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал ролик со съемок картины, на котором видно, как исполнитель дарит букет цветов артистке.

Видеорепортаж со съемок новогоднего блокбастера Киностудии имени Горького «Письмо Деду Морозу»! В съемках которого я принимаю участие вместе со своей хорошей знакомой и фантастической Наталией Орейро, — написал Билан.

Ранее сообщалось, что Орейро уехала из России, досрочно завершив съемки в фильме «Письмо Деду Морозу» в Подмосковье. Съемки в усадьбе Ивановское в Подольске шли около месяца в закрытом режиме. Актриса снялась в эпизоде фильма, где на Новый год исполняется желание главного героя. В картине также снялись Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Орейро приехала в столицу 18 марта, при этом ее приезд тщательно скрывался.

Артистка признавалась, что всегда берет с собой в гримерку лоскутное одеяло, созданное российскими фанатами. По ее словам, поклонники из разных городов собрали по кусочку ткани и сшили одеяла для нее и сына. Орейро отметила, что она получает много необычных подарков в России, среди которых матрешки с лицами членов ее семьи.