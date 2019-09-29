https://static.news.ru/photo/f19e6494-af5e-11e9-a50e-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: bilanofficial/instagram.com

Певец Дима Билан со сцены принёс извинения жителям Самары за появление на предыдущем концерте в нетрезвом виде.

Он поблагодарил горожан за то, что скандальная ситуация преподала ему урок, передаёт ТАСС .

Это не слова, которые я учил за кулисами и не слова, которые я, может быть, говорю себе каждый день, но для меня эта ситуация, которая случилась в прошлый раз, она послужила колоссальным уроком, — подчеркнул он.

Артист отметил, что пришёл к самарцам «с большим почтением и с большим извинением» за «дурацкий случай», произошедший на Дне города. Он добавил, что неудачное выступление «гложет» его и сейчас.

Ранее, как писал News.ru, Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Он подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Позднее певец признался, что был нетрезв, и извинился за своё состояние.

В настоящий момент проходит его бесплатный концерт «Прости меня, Самара!».