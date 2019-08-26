https://static.news.ru/photo/e3486992-c8ba-11e9-8c5e-fa163e074e61_660.jpgДима Билан (справа) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Российский исполнитель Дима Билан посвятил своё выступление на фестивале «Новая волна» лесным пожарам в Сибири.
Певец опубликовал в Instagram фотографию с концерта. На снимке видно, что на теле артиста нарисован горящий лес.
Спасибо художнику, которая написала на моём теле горящий лес, потому как тема лесных пожаров меня тронула до боли в душе. Я долго молчал и, наконец, высказался об этом в музыке, — сообщил в социальной сети Билан.