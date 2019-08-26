Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Актриса Наталья Андрейченко намерена продать свою виллу в Мексике, расположенную на побережье Ривьера Майя. Дом был приобретён несколько лет назад для организации работы Духовного центра, однако бизнес не пошёл в гору.

Стоимость резиденции пока неизвестна, однако в окружении артистки говорят, что принципиальное решение уже принято, сообщает StarHit. Известно, что подобные виллы стоят в пересчёте на российские рубли от 7 млн. Этот...