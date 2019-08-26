Дима Билан (справа) Дима Билан (справа) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский исполнитель Дима Билан посвятил своё выступление на фестивале «Новая волна» лесным пожарам в Сибири.

Певец опубликовал в Instagram фотографию с концерта. На снимке видно, что на теле артиста нарисован горящий лес.

Спасибо художнику, которая написала на моём теле горящий лес, потому как тема лесных пожаров меня тронула до боли в душе. Я долго молчал и, наконец, высказался об этом в музыке, — сообщил в социальной сети Билан.

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Сегодня был катарсис , и он происходит всегда , когда пою такую великую музыку и текст ! Спасибо вам @igorkrutoy65 за это произведение и вообще спасибо #маринаЦветаева и главной исполнительнице, потрясающей артистке и музыканту #ИринААллегрова ! Спасибо художнику @mybeautycafe_sochi которая написала на моем теле горящий лес , потому как тема глобальных пожаров меня тронула до боли в душе ., я долго молчал и наконец высказался об этом в музыке !!! И ещё выскажусь в творчестве скоро все расскажу !!!! #билан #димабилан #биланперезагрузка

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

Ранее News.ru писал, что певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, опубликовала в Сети песню «Гори, гори, гори», которую посвятила лесным пожарам в России.

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