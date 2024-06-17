Билан показал нового жильца своего загородного дома Билан приютил шпица, прибежавшего с улицы в его дом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Певец Дима Билан в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что приютил рыжего шпица, который прибежал с улицы в его загородный дом. По словам исполнителя, он купил корм и поводок для собаки и даже съездил в ветеринарную клинику, чтобы установить хозяев по номеру чипа на животном. Позже Билан поделился видео, на котором собака, высунув язык, ходит по его ковру.

Хозяйничает. Мой дом — реально дом для зоозащиты. На мой участок прибежала собака, искали хозяев, ездили в ветклинику пробивать чип. На закупки в зоомагазин даже съездили. Шлейка, корм, все, что необходимо, — поделился с поклонниками Билан.

Ранее Билан пожаловался на пристальное внимание публики к своей персоне и сообщил, что устает от него. Артист подчеркнул, что любит уединяться, «когда нет дополнительных глаз, когда рассчитываешь только на себя».

До этого Билан опроверг слухи о своем скором отцовстве. Артист признался, что еще не встретил девушку, которая соответствовала бы его критериям. По словам исполнителя, ему важно, чтобы возлюбленная не была активной пользовательницей социальных сетей, так как с такой девушкой трудно построить семью. В крупном городе встретить невесту, которая бы отвечала его запросам, очень тяжело, констатировал Билан..