Билан побрился налысо на отдыхе на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/f6f8b06c-5484-11eb-86fd-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дима Билан кардинально сменил имидж, отдыхая на Мальдивах. Певец побрился налысо, чем напомнил поклонникам «злобного мужлана».

Фанаты немало удивились происходящему, предположив, что это новая влюблённость так влияет на артиста. Певец всё чаще публикует странные сторис со звездой «Пацанок» Настей Петровой и выкладывает философские посты и неординарные видео в TikTok.

На этот раз перемен певцу захотелось в самый разгар отдыха на Мальдивах, где он, по его словам, пребывает в полном одиночестве.

instagram.com/bilanofficial/

Ох, как надоели волосы! Решил сбрить! На пару недель! — подписал фото Билан.

За последнее время артист два раза менял цвет волос. Сначала выбрал малиновый по совету звезды «Пацанок», а после — синий.

Наголо артист тоже бреется не в первый раз. Три года назад Билан, по его заверениям, побрился ради «обновления» и съёмок в клипе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что победительница реалити-шоу «Пацанки» Анастасия Петрова заявила, что назвать дружескими свои отношения с певцом Димой Биланом не может. В своём первом после победы интервью в рамках YouTube-шоу «Алёна, блин!» девушка рассказала, что у неё с Димой «нет каких-то точных отношений» и описать их она не может.