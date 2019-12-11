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Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской пришёл в ярость после неудавшегося выступления в Будапеште. Юный Гном Гномыч пожаловался на плохую организацию шоу, которая чуть было не сорвала его номер. Всё дело в том, что ему поставили не ту музыку, а глаза «слепили» включённые повсюду прожекторы.

Tango Amore под скрипку Страдивари с папой! Жаль, что музыку поставили long-версию и прожекторами светили так, что даже снимать было сложно! Мама очень негодовала по этому поводу, да и от...