Дима Билан Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Дима Билан отказался принимать участие в концерте звёзд Евровидения, где будет также выступать Сергей Лазарев.

Организаторам мероприятия пришло извещение от представителей Билана, сообщает OIKOTIMES.com.

Дима Билан расторгнул контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия, — говорится в сообщении.

Таким образом, певец будет единственным артистом, занявшим первое место в конкурсе, кто не примет участия в шоу.

Как писал NEWS.ru, Дима Билан сорвался на журналистов после очередной попытки расспросить его о личной жизни. У артиста напрямую поинтересовались, с кем он делит постель.

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