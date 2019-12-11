Российский певец Дима Билан отказался принимать участие в концерте звёзд Евровидения, где будет также выступать Сергей Лазарев.
Организаторам мероприятия пришло извещение от представителей Билана,
Дима Билан расторгнул контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия, — говорится в сообщении.
Таким образом, певец будет единственным артистом, занявшим первое место в конкурсе, кто не примет участия в шоу.
Как писал NEWS.ru, Дима Билан сорвался на журналистов после очередной попытки расспросить его о личной жизни. У артиста напрямую поинтересовались, с кем он делит постель.
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