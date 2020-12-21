Билан навестил сына Рудковской на съёмочной площадке

https://static.news.ru/photo/06b9f438-4347-11eb-a318-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дима Билан навестил сына Рудковской и Плющенко Сашу на съёмочной площадке. Крёстный папа посмотрел, как Гном Гномыч снимается в ленте Тины Канделаки и Сергея Шнурова.

Сериал называется «Чума», в нём также играют Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепурченко и другие известные актёры. Судя по отзыву, Билан остался очень доволен встречей с юным актёром.

Насмеялись сегодня с Сашей, молодец парень, умеет распределять время на работу и отдых с солдатиками и игрушками! — написал певец.

Кроме съёмок в кино сын звёздной пары занимается фигурным катанием в школе своего отца Евгения Плющенко. В свои семь лет Саша Плющенко уже сам зарабатывает на рекламе и участии в проектах. Ребёнок не скупится на дорогие подарки друзьям, а недавно так и вовсе выразил желание купить по машине всему домашнему персоналу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, более известный как Гном Гномыч, провёл тренировку под композицию певца Филиппа Киркорова «Снег». Соответствующее видео появилось в социальных сетях.