«Бил по пьяни»: Наталья Штурм рассказала о ссорах со вторым супругом Наталья Штурм рассказала о побоях бывшего мужа Игоря Павлова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм

57-летняя певица Наталья Штурм в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала о побоях второго супруга Игоря Павлова. По словам исполнительницы, отец ее сына Арсения, в браке с которым она состояла с 2003 по 2005 год, избивал ее до переломов. Результатом стал судебный процесс и развод. Сейчас бывшие супруги почти не общаются.

Бил без всяких на то оснований. Бил по пьяни. Он пьющий был человек. Один раз, не так что до переломов, я ушла... Второй раз был гораздо хуже, с переломами. Если б я осталась, в третий раз он бы убил. Есть такая болезнь у пьющих людей. У них уже в мозге настолько сильные нарушения, что сегодня «да», а завтра «нет». С пьющими людьми я вообще давно не связываюсь, — призналась Штурм.

Также исполнительница не согласилась со словами телеведущей Регины Тодоренко, которая в 2020 году заявила, что женщины, которых бьют мужья, виноваты в этом сами. По словам Штурм, так может сказать только женщина, которую не били и которой не понять, как это больно физически и морально. Исполнительница также сообщила, что после побоев обращалась в полицию, но правоохранители встали на сторону супруга.

Ранее Штурм раскрыла гонорары советских эстрадных артистов. По ее словам, исполнители в СССР зарабатывали большие суммы за счет многочисленных выступлений. Она вспомнила слова Иосифа Кобзона о том, что в день он мог дать семь-восемь концертов, в праздники это число было еще выше. При этом плата за выступления у артистов была разной. Так, например, гонорар Эдиты Пьехи составлял 19 рублей, а Людмилы Зыкиной — 300 рублей.