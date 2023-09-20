«Бицуха»: Киркоров ответил Славе после слов о проблемах с рукой Киркоров показал левую руку после заявления Славы о проблемах со здоровьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) ответил коллеге Славе (Анастасии Сланевской) после того, как та сообщила о проблемах с левой рукой исполнителя. Артист, сидя в автомобиле, продемонстрировал свою руку, приподняв футболку, и сообщил, что полностью здоров. Он также отметил, что его рука выглядит красиво и показал бицепс.

Надо снять пиджак, как всегда оголиться. Левая рука, показываю. Вот что меня с рукой. Бицуха! Это действительно красиво! Это божественно красиво! Ну и что у меня с рукой? — сообщил Киркоров.

Ранее в своем блоге Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) певица Слава записала видео, сообщив, что Киркоров лечит левую руку и ходит на перевязки не к своему другу хирургу Хайдарову, а к другому врачу. Исполнительница добавила, что желает коллеге скорейшего выздоровления и надеется, что «все обойдется».

Не знаю, почему Филипп Киркоров его [Хайдарова] так поддерживает, какие у них общие дела... Но я хочу честно, на всю страну: «Филипп, покажи свою левую руку!». Я знаю, что он ходит не к Тимуру на перевязки. Я знаю это на сто процентов. И у него с рукой очень большие проблемы, — заявила Слава.

До этого Киркоров рассказал, как несколько лет назад его бывшая жена Алла Пугачева чуть не умерла после липоксации за границей. По словам артиста, Пугачева вовремя обратилась к медикам в России, которые спасли ей жизнь. Киркоров отметил, что теперь исполнительница прекрасно выглядит и хорошо себя чувствует.