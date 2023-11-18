«Би-2» спонсирует ВСУ: что сейчас с группой, скандалы, последние новости SHOT: музыкантов группы «Би-2» требуют признать спонсорами терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рок-группа «Би-2»

Участников рок-группы «Би-2» требуют признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Что об этом известно, как музыканты связаны с ВСУ?

В чем признался солист группы «Би-2»

Солист группы «Би-2» Лева, он же Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в переписке с поклонниками в социальных сетях признался в том, что покупает транспорт для Украины. Также он пообещал финансировать ВСУ до окончания спецоперации. Спустя время соответствующие комментарии в его аккаунте были удалены.

По данным Telegram-канала SHOT, просьба наказать музыкантов группы одновременно поступила в Генпрокуратуру, Следственный комитет РФ и Министерство культуры.

С запросом к российским ведомствам обратилась общественная организация «Зов народа», которая, помимо включения артистов в разные реестры, требует вдобавок запретить трансляцию песен группы «Би-2» на радио и других отечественных платформах

«Общественным движением „Зов народа“ обнаружен факт финансирования террористической деятельности и признаков государственной измены со стороны группы „Би-2“, которая ранее имела большую популярность на территории Российской Федерации и, к сожалению, продолжает зарабатывать на территории нашей страны», — говорится на странице сообщества во «ВКонтакте».

В марте 2023 года актер Анатолий Белый, который после начала СВО переехал из России в Израиль, также рассказал, что группа «Би-2» передает часть своего гонорара украинской стороне.

«Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают», — заявил он в социальных сетях.

Когда группа «Би-2» уехала из России

После начала спецоперации группа «Би-2» продолжала выступления в России. Однако они отменили концерт в Омске весной прошлого года. Как сообщали местные власти, музыканты отказались выступать под баннером, на котором на фоне российского флага было написано «Za президента».

Одно из последних выступлений в России было на Суперкубке РФ по футболу, которое завершилось скандалом. Зрители освистали не поддерживающих СВО артистов, которым пришлось спешно покинуть стадион. Музыканты также должны были сыграть на рок-фестивале «Чернозем» в Воронежской области в августе 2022 года, но организаторы отменили их выступление. Тогда же появились новости об их отъезде из России, однако артисты заявили, что попросту находятся в отпуске.

Позднее гитарист Шура сообщил, что они с коллегами обосновались в Израиле. Группа объявила мировой тур, однако столкнулась с отменой концертов в Казахстане, Киргизии, Бишкеке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Участник рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман)

Какие последние новости про «Би-2»

В мае 2023 года группа «Би-2» отправилась в гастрольный тур. В программе их выступлений было указано, что у музыкантов запланирован концерт в Москве 10 июня. Также сообщалось о переносе мероприятий в Сочи, Санкт-Петербурге, Астрахани, Чебоксарах, Казани, Перми, Уфе, Ярославле и Самаре. Позднее солист группы заявил, что не планирует возвращаться в Россию.

Гитарист Шура уточнил, что группа не намерена распадаться. По его словам, все артисты придерживаются одной позиции относительно ситуации в мире.

«Мы высказываемся в песнях, в нашем творчестве есть все. Песня „Аллилуйя“ — надежда на будущее. Не представляете, как на эту песню реагируют поклонники. Невероятно энергетический посыл!» — сказал он в YouTube-шоу «Гвозди».

На настоящий момент артисты группы не гастролируют. Согласно афише их концертов, ближайшее выступление «Би-2» состоится только в июне 2024 года в Риге.

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