«Би-2» и «Сплин» оказались за бортом фестиваля, посвященного «Брату-2» Группы «Би-2» и «Сплин» исчезли с афиши фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Би-2»

С афиши фестиваля «Брат-2: Живой Soundtrack» исчезли рок-группы «Би-2» и «Сплин», ранее они были заявлены как участники мероприятия, сообщает ТАСС. Отмечается, что организатор — компания NCA не комментируют причину изменения состава.

Состав участников изменился. Мы не комментируем, — заявили в компании.

Фестиваль, посвященный фильму Алексея Балабанова, состоится 4 марта на площадке Musiс Media Dome в Москве и продлится болeе четырех часов. В нем примут участие артисты Вячеслав Бyтусов, Вадим Самойлов, Сергей Бобyнец, Настя Полева, группа «Маша и Медведи», а ведущими вечера станут Ирина Салтыкова, сыгравшая в фильме «Брат-2» саму себя, и участник группы «АyкцЫон» Олег Гаркуша.

Песни «Би-2» и «Сплин» также звучали в фильме, но в программу фестиваля эти группы не вошли.

Секретарь группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности Дмитрий Кузнецов ранее попросил отменить выступление рок-группы «Сплин» на фестивале «Музыка с сильным характером» в Москве. Кузнецов призвал к таким действиям из-за недавних негативных заявлений группы о спецоперации, чтобы «не вызвать отрицательные настроения в обществе и не осложнять социальную обстановку».