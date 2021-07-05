Безруков показал пятилетнюю дочь, ставшую копией отца

Сергей Безруков опубликовал в соцсетях фото пятилетней дочери Маши. Поклонники отметили, что дочь как две капли воды похода на знаменитого отца.

Фото появилось в связи с днём рождения дочери артиста.

Машеньке пять лет! Празднуем! Всем хорошего настроения, любви, добра и здоровья! Берегите своих близких! — подписал снимок популярный актёр.

Подписчики, друзья и коллеги Безрукова присоединились к поздравлениям. Многие отметили ясный взгляд девочки и её схожесть с отцом. «С юбилеем, Мария Сергеевна! Здоровья тебе и твоим близким, радости и веселья! Будь счастлива, Машенька!», «Взгляд какой уже взрослый!», «Земная красота с безруковской грустинкой в глазах», написали в комментариях пользователи.

Сергей Безруков с женой Анной Матисон кроме дочери Маши ещё воспитывает сына Степана. Также у него есть внебрачные сын Иван и дочь Александра от актрисы Кристины Смирновой.

Как сообщалось ранее, «Бендер: Начало» — первая часть нового киносериала (трилогии) компании «Среда», сделанного по рецепту «Гоголя» и «Троцкого». Создатели проекта (продюсер — Александр Цекало) возлагали на фильм большие надежды: имена Сергея Безрукова и великого комбинатора на афише позволяли рассчитывать на успех. Однако по итогам первого уик-энда после премьеры «Бендер» занял четвёртое место по сборам.