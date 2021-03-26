Безруков оценил поступок оголившейся на кинопремии «Сезар» актрисы

https://static.news.ru/photo/0059edaa-8ee7-11eb-9012-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео Canal+/youtube.com

Российский актёр Сергей Безруков высказал своё мнение по поводу скандального инцидента на кинопремии «Сезар».

Как сообщалось, 13 марта французская актриса Корина Масьеро во время вручения награды разделась догола в знак протеста против ограничений для сферы культуры, введённых из-за пандемии коронавируса.

По словам Безрукова, актриса таким способом старалась привлечь внимание к довольно серьёзной проблеме.

Я думаю, это было не ради того, чтобы оголиться, а чтобы привлечь внимание. Она хочет заявить об этой проблеме. Вот и всё. Ну как осуждать её за то, что она привлекла внимание, ведь проблема, о которой она говорит, довольно серьёзная, — рассказал Сергей Безруков в шоу «Дайте сказать!» на YouTube.

Актёр добавил, что Корина Масьеро своим перформансом показала то, что переживают художники, лишённые работы. При этом в России таких перформансов не будет — российские артисты будут раздеваться только в сериалах на платформах, где это возможно, считает он.

Как писал NEWS.ru, 57-летняя актриса Масьеро должна была вручать награды победителям. На сцену она вышла в костюме осла и с нанесённой на лицо красной краской. В своей речи женщина поддержала французских артистов, требующих открытия культурных учреждений. В конце она полностью разделась и продемонстрировала надпись на теле на французском языке «Нет культуры — нет будущего» и «Верни нам искусство, Жан». Последняя фраза, вероятно, относилась к премьер-министру страны Жану Кастексу.