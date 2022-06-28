Безруков назвал свои любимые способы отдыха

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Сергей Безруков

Российский актер Сергей Безруков в Сети рассказал своим фанатам, как любит проводить свободное время. Как выяснилось, больше всего артист предпочитает проводить время с семьей, а также смену деятельности.

Для меня лучший отдых — время, проведенное с семьей, чем я последние дни активно и занимался. А еще смена деятельности, — написал Безруков в своих соцсетях.

Также он поделился, что актерская деятельность предполагает под собой разнообразие занятий, что его очень радует и вдохновляет.

Здорово, когда можно постоянно чередовать съемки, озвучивание, работу в театре, гастроли, репетиции, где я уже выступаю как режиссер-постановщик, — заявил артист.

В заключение актер добавил, что ему придают сил новые места, путешествия и эмоции зрителей на концертах.

Ранее стало известно, что Безруков рассказал о почти всех скупленных билетах на оперу «Евгений Онегин», которая прошла в Нью-Йорке в «Метрополитен-опера». Также актер отметил, что стоимость посещения доходит до $100 , об этом он сообщил в своем Telegram-канале.