«Безрассудные поступки»: музкритик оценил желание Валиевой стать певицей Легостаев: захотевшая стать певицей Валиева имеет право на безрассудные поступки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Захотевшая стать певицей российская фигуристка Камила Валиева имеет право на безрассудные поступки, считает музыкальный критик Илья Легостаев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что, если в данный момент спортивная карьера Валиевой находится на паузе, она вполне может пробовать себя в музыке.

Если в данный момент спортивная карьера Валиевой стоит на стопе, но девушку раздирает от вдохновения попробовать себя в музыке, мне кажется, это хорошее решение. Когда как не в юном возрасте совершать безрассудные поступки, ошибаться, но, безусловно, получать от этого удовольствие, — пояснил Легостаев.

Критик отметил, что сложно предсказать будущее Валиевой в качестве певицы. При этом, по его словам, важно понимать, что отлично спетая в караоке песня не означает начало музыкальной карьеры. Он заявил, что, если у Валиевой есть такое понимание, ей можно пожелать только успеха.

Сложно предсказать, что в итоге получится. Это всегда прекрасно, когда находятся энтузиасты и пробуют себя в этом направлении. Хотелось бы, чтобы такие люди понимали: классно спетая песня в караоке не означает начало музыкальной карьеры. Если такое понимание есть, можно только пожелать успеха, — добавил эксперт.

Ранее Валиева призналась, что решила стать певицей. Спортсменка рассказала, что ее музыкальный трек находится на стадии разработки. Кроме того, после школы она планирует не только выпустить песню, но и поступить в университет.