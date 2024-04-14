Покинувшие Россию после начала СВО народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут снова сменить место жительства из-за атаки Ирана на Израиль. Куда они переедут?
Что сказал Галкин об атаке Ирана
Тегеран в ночь с 13 на 14 апреля осуществил массированную атаку на Израиль. По данным издания New York Times, в общей сложности иранская сторона выпустила 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля —земля». Уточнялось, что БПЛА и ракеты преимущественно запускались с территории Ирана, хотя также фиксировались пуски из Йемена и Ирака.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана) заявил, что «успешно уничтожил» важные военные цели на «оккупированных Израилем территориях».
В ночь с 13 на 14 апреля Галкин опубликовал видео, в котором прокомментировал атаку Ирана на Израиль. На ролике юморист со стаканом, предположительно, спиртного в руках сообщил, что выпил виски. Шоумен пожелал удачи израильской системе ПВО на фоне атаки Ирана. Как отмечает Telegram-канал Readovka, юморист во время записи находился в состоянии алкогольного опьянения.
При этом артист перепутал фразы на иврите. Сначала Галкин заявил «мазл тов» (счастливой планеты-судьбы), но затем сумел пожелать военным удачи и выговорил «беацлаха» (удачи).
После этого Галкин добавил, что не будет читать ленту новостей и вместо этого пойдет спать. Шоумен объяснил, что его в крайнем случае разбудит сирена.
Что сказали в РФ о видео Галкина
В Сети предположили, что шоумен записывал видео не в Израиле. Ряд Telegram-каналов сделали вывод, что на самом деле артист находится за пределами еврейского государства.
«Находясь в приподнятом настроении, он признался, что отправляется спать. Вероятно, он вместе со своей старушкой собирается сбивать иранские БПЛА на Кипре», — сообщала Readovka.
Позднее Галкин записал еще одно видеообращение, где заявил, что сейчас он находится в Израиле. Он также призвал журналистов на спекулировать на этой теме, уточнив, что пожелал бы удачи израильской ПВО даже в том случае, если бы находился на территории другой страны.
Некоторые пользователи после публикации ролика стали иронизировать над шоуменом. Часть юзеров напомнила юмористу его слова о спокойной жизни в Израиле, наступившей после переезда звездной четы.
«Не сиделось им в замке. Вот еврейский подвал, наверное, больше нравится!» — иронизирует пользователь с ником Апельсинка.
«Спокойно вам в Израиле?» — задается риторическим вопросом юзер Степь.
«Бежали туда и думали, там безопасно... Большая ошибка», — резюмировал Vladimir Vladimir Vladimir.
В Сети полагают, что Галкин пил на видео виски из-за страха. Некоторые интересовались, надел ли шоумен «коричневые штаны».
«Почему он пьет виски? От страха, алкоголь ему смелости придает. Завтра протрезвеет и слиняет», — предполагает читательница RT Inna Aleschenko.
Куда могут переехать Пугачева и Галкин
В комментариях пользователи считают, что звездная пара в скором времени может покинуть Израиль. По мнению юзеров, новым местом жительства станет либо европейская страна, либо США.
«Куда дальше побежите? В Германию? США? Какая страна для вас следующая родина? Лицемеры!» — возмущается пользователь Алексий I.
«Бежать-то дальше некуда, кругом засада», — пишет Татьяна.
Некоторые пользователи считают, что рано или поздно уехавшие из России звезды вернуться в Россию. Некоторые предполагают, что это может произойти на фоне финансовых проблем знаменитостей, другие же уверены, что селебрити скучают по родной стране.
«Рано или поздно вся эта гламурная помойка приползет обратно в Россию. В России для них кормушка», — считает пользователь с ником 7455.
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