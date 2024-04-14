«Бежать больше некуда»: где сейчас Пугачева и Галкин на фоне атаки Израиля

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Покинувшие Россию после начала СВО народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут снова сменить место жительства из-за атаки Ирана на Израиль. Куда они переедут?

Что сказал Галкин об атаке Ирана

Тегеран в ночь с 13 на 14 апреля осуществил массированную атаку на Израиль. По данным издания New York Times, в общей сложности иранская сторона выпустила 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля —земля». Уточнялось, что БПЛА и ракеты преимущественно запускались с территории Ирана, хотя также фиксировались пуски из Йемена и Ирака.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение вооруженных сил Ирана) заявил, что «успешно уничтожил» важные военные цели на «оккупированных Израилем территориях».

В ночь с 13 на 14 апреля Галкин опубликовал видео, в котором прокомментировал атаку Ирана на Израиль. На ролике юморист со стаканом, предположительно, спиртного в руках сообщил, что выпил виски. Шоумен пожелал удачи израильской системе ПВО на фоне атаки Ирана. Как отмечает Telegram-канал Readovka, юморист во время записи находился в состоянии алкогольного опьянения.

При этом артист перепутал фразы на иврите. Сначала Галкин заявил «мазл тов» (счастливой планеты-судьбы), но затем сумел пожелать военным удачи и выговорил «беацлаха» (удачи).

После этого Галкин добавил, что не будет читать ленту новостей и вместо этого пойдет спать. Шоумен объяснил, что его в крайнем случае разбудит сирена.

Что сказали в РФ о видео Галкина

В Сети предположили, что шоумен записывал видео не в Израиле. Ряд Telegram-каналов сделали вывод, что на самом деле артист находится за пределами еврейского государства.

«Находясь в приподнятом настроении, он признался, что отправляется спать. Вероятно, он вместе со своей старушкой собирается сбивать иранские БПЛА на Кипре», — сообщала Readovka.

Позднее Галкин записал еще одно видеообращение, где заявил, что сейчас он находится в Израиле. Он также призвал журналистов на спекулировать на этой теме, уточнив, что пожелал бы удачи израильской ПВО даже в том случае, если бы находился на территории другой страны.

Некоторые пользователи после публикации ролика стали иронизировать над шоуменом. Часть юзеров напомнила юмористу его слова о спокойной жизни в Израиле, наступившей после переезда звездной четы.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

«Не сиделось им в замке. Вот еврейский подвал, наверное, больше нравится!» — иронизирует пользователь с ником Апельсинка.

«Спокойно вам в Израиле?» — задается риторическим вопросом юзер Степь.

«Бежали туда и думали, там безопасно... Большая ошибка», — резюмировал Vladimir Vladimir Vladimir.

В Сети полагают, что Галкин пил на видео виски из-за страха. Некоторые интересовались, надел ли шоумен «коричневые штаны».

«Почему он пьет виски? От страха, алкоголь ему смелости придает. Завтра протрезвеет и слиняет», — предполагает читательница RT Inna Aleschenko.

Куда могут переехать Пугачева и Галкин

В комментариях пользователи считают, что звездная пара в скором времени может покинуть Израиль. По мнению юзеров, новым местом жительства станет либо европейская страна, либо США.

«Куда дальше побежите? В Германию? США? Какая страна для вас следующая родина? Лицемеры!» — возмущается пользователь Алексий I.

«Бежать-то дальше некуда, кругом засада», — пишет Татьяна.

Некоторые пользователи считают, что рано или поздно уехавшие из России звезды вернуться в Россию. Некоторые предполагают, что это может произойти на фоне финансовых проблем знаменитостей, другие же уверены, что селебрити скучают по родной стране.

«Рано или поздно вся эта гламурная помойка приползет обратно в Россию. В России для них кормушка», — считает пользователь с ником 7455.

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