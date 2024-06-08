Бездетность, роман с Хрусталевым, похудение: как живет Варнава

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новые фото артистки Екатерины Варнавы испугали подписчиков, фанаты решили, что она больна дистрофией. Что не так с фото актрисы, какие последние новости о ней выходили?

Почему фото Варнавы напугали фанатов

Варнава опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) несколько снимков, в комментариях под которыми поклонники написали, что щиколотка Екатерины стала толще, чем икроножные мышцы. Некоторые даже поставили тревожный диагноз по фото — дистрофию.

«Классная, очаровательная, но фотографии страшные немного, дистрофия какая-то». <...> «Первый раз вижу, чтобы щиколотка была толще, чем икроножные мышцы... дистрофия». <...> «Не нужно пугать людей такой худобой». <...> «Это уже перебор! Иногда нужно вовремя остановиться», — пишут в комментариях.

В то же время некоторые поклонники уверены, что для кадров был выбран неудачный ракурс.

Правда ли, что Варнава купила квартиру по соседству с Макаревичем

В апреле издание Voice писало, что Екатерина Варнава купила квартиру в строящемся комплексе Wyndham Grand Residences Batumi Gonio грузинского поселка Гонио в 14 километрах от Батуми. По данным издания, стоимость недвижимости составила $170 тысяч (около 15 млн рублей), а апартаменты Варнавы находятся по соседству с квартирой певца Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

СМИ отмечает, что экс-звезда Comedy Woman выбрала квартиру на пятом этаже двадцатиэтажного корпуса Aqua на побережье Черного моря, а в этом же здании есть квартира у чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Пока неизвестно, собирается ли Варнава переезжать в Грузию либо будет использовать недвижимость как инвестицию.

Что известно о личной жизни артистки

В 2012 году у актрисы начались отношения с коллегой по проекту Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым. Он сделал артистке предложение, она согласилась, но в итоге пара рассталась.

«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — делилась Варнава.

Также с весны 2013 по 2019 год Варнава встречалась с хореографом Константином Мякиньковым.

В начале лета 2020 года появилась информация, что артистка встречается с актером и режиссером Александром Молочниковым, с которым познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами». Осенью они впервые заявили о себе как пара на «Кинотавре-2020». Зимой 2021 года пара заключила брак, но летом 2022 года Молочников и Варнава развелись.

Почему у Варнавы нет детей

В 2021 году в шоу ведущей Иды Галич «Есть вопросики» Варнава объяснила, почему у нее нет детей и планирует ли она их. По словам звезды, еще до отношений с режиссером Александром Молочниковым у нее был выкидыш на третьем месяце беременности. Тогда артистка заявила о желании завести детей от нового возлюбленного, дав понять, что состоит в отношениях.

«Я вижу себя матерью его детей... Но сейчас в моей жизни такой период, что я пытаюсь, но пока не получается», — сказала Варнава.

Однако к настоящему моменту актриса так и не обзавелась наследниками.

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