Безбородова публично извинилась перед Пьехой за избиение его сына

Соседка певца Стаса Пьехи по даче Ирина Безбородова публично извинилась перед исполнителем за избиение его семилетнего сына Пети. В то же время женщина попросила артиста не идти на поводу у эмоций и дождаться результатов следствия, ведь она не считает себя виноватой в этой истории. Супруга известного футбольного арбитра впервые высказалась об инциденте на шоу «России 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Я уже извинилась перед близкими Стаса 18 июля, когда всё произошло, и мне жалко, что мы, взрослые, допустили эту ситуацию. <...> Я ещё раз приношу извинения перед вами, Стас, потому что вы отец! Вы сейчас всё правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребёнка, — заявила она.

Безбородова, против которой сегодня возбуждено уголовное дело, отметила: мать ребёнка и бывшая супруга Пьехи Наталья Горчакова «не доносит до Стаса то, что произошло на самом деле». Именно поэтому Ирина настоятельно рекомендует просто ждать результатов следствия. Пьеха, в свою очередь, не пожелал слышать её оправданий и заявил, что у Безбородой проблемы с психикой.

Считаю, что мне не о чем говорить с человеком, который ударил моего сына. Мне кажется, что у Ирины есть проблемы. Если это психиатрия, а не распущенность, то в моей клинике ей могут оказать помощь, — сказал Пьеха.

Ранее Безбородова высказала свою версию произошедшего на даче под Петербургом. Она заявила, что даже не толкала ребёнка Пьехи.

Напомним, что по версии семьи певца, Безбородова напала на ребёнка после того, как он проткнул её надувной бассейн. После этого обозлившаяся хозяйка якобы налетела на ребёнка, сильно толкнула его и набросилась на бабушку мальчика. В результате у Пети диагностировали сотрясение мозга, несколько дней он пролежал в больнице.