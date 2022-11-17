Продюсер объяснил, почему Харламов не начнет сольную карьеру Продюсер Рудченко — о Харламове: без федерального ТВ его рейтинги сразу упадут

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гарик Харламов

Юморист Гарик Харламов, скорее всего, вернется к привычной роли в Comedy Club — будет общаться с гостями шоу и подшучивать над ними, а также принимать участие в миниатюрах, таким мнением с NEWS.ru поделился продюсер Павел Рудченко. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о «возвращении» артиста в проект спустя 12 дней после «ухода». Эксперт отметил, что вряд ли комик начнет сольную карьеру или уйдет в ивент-индустрию, так как без федерального ТВ его рейтинги сразу упадут.

Наверняка Харламов продолжит в том же русле — миниатюры, постановки, если не предложат административную функцию, в чем я сомневаюсь. Он просто вернется тем же комедиантом с Павлом Волей отрабатывать шутки. Не думаю, что ему нужна сольная карьера. Без федерального ТВ его рейтинги сразу упадут, ему в любом случае на каких-то каналах быть, — подчеркнул Рудченко.

Эксперт добавил, что в своем амплуа Харламов уже утвердился, а не зарекомендовал себя как певец, сценарист или режиссер, как коллеги по цеху — Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Сергей Светлаков или Александр Ревва.

Харламов особо не писал, больше играл в постановках, направленных для Comedy Club. Говорили, что он может уйти в «Давай поженимся!» к Гузеевой, но я с трудом его там представляю, тем более свои семейные отношения он построить не смог, — отметил Рудченко.

Накануне резидент Comedy Club Гарик Харламов объявил о возвращении в шоу. Артист объяснил принятое решение петициями поклонников. В Comedy Club на ТНТ комик появится в ближайшем выпуске.

Ранее Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева опровергли уход Гарика Харламова из Comedy Club. Пара записала видео, в котором посоветовала не верить «желтой прессе».