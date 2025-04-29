«Без обратного билета»: Седокова планировала сбежать из России Седокова сообщила, что хотела улететь из России без обратного билета

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Анна Седокова

Певица Анна Седокова заявила в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена), что планировала покинуть Россию без обратного билета, однако внезапно изменила решение. Конкретное направление поездки певица не указала.

По словам артистки, она уже приняла решение об отъезде, но буквально через две минуты получила от подруги сообщение о масштабных отключениях электричества в ряде стран.

Сегодня ночью решила улететь без обратного билета. Через две минуты после принятого решения [пришло] сообщение от подруги: «А что у вас пишут, что нет света?» <…> Видимо, у судьбы, как всегда, свои планы. И остается только лишь ей довериться, — написала Седокова.

28 апреля в Испании, Португалии, Андорре, а также в регионах Франции, граничащих с Пиренейским полуостровом, произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались крупные города, включая Мадрид, Барселону и Севилью.

Накануне певица также попала в центр обсуждений после перепалки с подписчиками, которые поставили под сомнение ее эмоциональную реакцию на трагедию с бывшим супругом Янисом Тиммой. Седокова заявила, что общественность не знает, через что ей пришлось пройти, и попросила оставить ее в покое.

Ранее стало известно, что певица и телеведущая Ольга Бузова закатила прощальную вечеринку, прежде чем уехать из России. Она сообщила, что всех «увидела, обняла и поцеловала». Впереди, отметила артистка, ее ждет увлекательное путешествие.