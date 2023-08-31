«Бесталанный во всех отношениях!»: Шахназаров о Ширвиндте-младшем Шахназаров вступился за Талызину и Вовк после критики Ширвиндта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Шахназаров

Российский журналист и телеведущий Михаил Шахназаров в эфире YouTube-шоу «Полный абзац» назвал коллегу Михаила Ширвиндта бесталанным после его критики в адрес актрис Валентины Талызиной, Татьяны Васильевой и телеведущей Ангелины Вовк. Ширвиндт-младший назвал артисток «полоумными выжившими из ума старушками», после того, как те выступили в поддержку СВО на шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». Шахназаров заявил, что Ширвиндт ничего не добился в жизни и не имеет права оскорблять пожилых женщин.

Ты на себя посмотри, господи ты, боже мой! Ты бесталанный во всех отношениях, ты в этой жизни ничего не сотворил. Ни на сцене, ни перед кинокамерой, ни на ТВ. Какое право ты имеешь открывать рот? Куда ты лезешь? Зачем оскорблять старых женщин? — задался вопросами Шахназаров.

Телеведущий также спросил Ширвиндта, почему он не называет полоумной старушкой Лию Ахеджакову, которая сделала немало громких заявлений после начала СВО. Он подчеркнул, что не считает актрису женщиной после того, как та выступила в защиту мужчины, обвиненного в преступлениях против детей.

Ранее Шахназаров сыронизировал над желанием Киркорова выйти на сцену Театра Наций, где играла покинувшая Россию Хаматова. Он заявил, что слабо верит в актёрский талант «короля» российской эстрады, о чем и написал в своем блоге. Шахназаров предположил, что Киркоров сыграет Чулпан Хаматову.

До этого Киркоров поделился планами выступить в Театре Наций не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль. Для певца стало открытием, что на сцене играют мюзиклы под живой оркестр. Он рассказал, что у него и самого есть идея подобного номера, которая зрела в его голове 25 лет. В ближайшее время артист пообещал анонсировать ее.