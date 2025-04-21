«Беспредельное хамство»: Лоза клеймил федеральный телеканал Лоза обвинил НТВ в хамстве после исключения его из эфира в качестве спикера

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский певец Юрий Лоза

Российский певец Юрий Лоза обвинил телеканал НТВ в «беспредельном хамстве» после того, как его в последний момент исключили из эфира программы «Место встречи». В своем Telegram-канале артист рассказал, что перенес запланированное мероприятие ради участия в передаче.

Сколько раз давал себе слово — не контачить с НТВ, и опять нарвался на их беспредельное хамство, — поделился артист эмоциями.

Лоза пояснил, что представители НТВ пригласили его на передачу «Место встречи». Он отметил, что согласился прийти на съемки после «долгих уговоров», поскольку программа была посвящена «патриотизму на эстраде», а это, как отметил Лоза, «по его части».

Артист перенес ранее запланированное мероприятие, и «люди пошли навстречу, понимая, что прямой эфир никуда не сдвинешь». Однако через день представители канала неожиданно отказались от его услуг, не назвав причину и не раскрыв имя нового спикера.

Настроение, конечно, испорчено, ведь перед людьми, которые меня не увидят, придется оправдываться. Да и себя ругаю — ну как я мог поддаться уговорам, зная отношение ко мне руководства канала, который меня уже несколько раз «подставлял»? — посетовал Лоза.

Ранее Лоза заявил, что вокруг блогера Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) возник скандал в связи с ее поступлением в Финансовый университет при правительстве РФ без экзаменов. Музыкант заявил, что девушку нужно не травить, а похвалить за стремление к знаниям.