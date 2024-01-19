«Беспомощные и никчемные»: Кушанашвили вспомнил самое позорное выступление Кушанашвили вспомнил свое самое провальное выступление на телевидении

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили признался, что его самое провальное выступление на телевидении было с Лерой Кудрявцевой. На YouTube-канале «PROжизнь» он рассказал, что оно состоялось в рамках шоу «О.С.П.-студия». По словам артиста, им пришлось выступать после Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), на фоне которых он и Кудрявцева выглядели «абсолютно беспомощными и никчемными».

Абсолютно беспомощные, никчемные на их фоне. <...> Я помню оглушительную тишину, когда мы пытались вести, но никто не хлопал, это длилось час и 30 минут, — вспомнил Кушанашвили.

Ранее телеведущий прокомментировал популярность актеров из нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», добавив, что скоро их всех забудут. По мнению журналиста, единственный, у кого есть шанс самоутвердиться, — это Иван Янковский, сыгравший Вову Адидаса. Таким образом телеведущий прокомментировал недавнее интервью актера Никиты Кологривого, который исполнил роль Кощея. В нем артист критически высказался о коллегах и сериале «Слово пацана».