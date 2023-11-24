«Бешеная энергетика»: TikTok-блогер о секрете популярности Бузовой TikTok-блогер Анна Покров: секрет популярности Бузовой в ее харизме и энергетике

Фото: NEWS.ru

Ольга Бузова

Секрет популярности Ольги Бузовой в ее энергетике и харизме, заявила корреспонденту NEWS.ru звезда TikTok Анна Покров. Блогер подчеркнула, что эти качества невозможно наработать или купить.

Сначала в комнату заходит эта бешеная энергетика, и только потом Оля. То есть этот человек, у которого харизма прорывает себя за тридевять земель, — объяснила Покров.

По ее словам, когда певица входит в комнату, то вся светится. Кроме того тиктокерша назвала певицу самой работоспособной в российском шоу-бизнесе.

Ранее блогер и предприниматель Мария Погребняк рассказала, что Бузову любят за ее искренность. Девушка подчеркнула, что певица не лукавит в своих эмоциях и не носит масок.

До этого концертный директор Бузовой, продюсер Алексей Новацкий объяснил, что популярность певицы, чье имя стабильно фигурирует в светских хрониках, обеспечена ей эфирами на телевидении. Он отметил, что в современных реалиях, когда блокируются социальные сети, эфиры на ТВ имеют особое значение.

В сентябре Ольга Бузова сообщила, что снимается в ремейке комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Она сыграет жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну, роль которой в оригинальном фильме исполнила актриса Наталья Крачковская.

При этом кинокритик Роман Григорьев считает, что значительная часть аудитории оригинального фильма — это люди, которые выросли не на музыке Бузовой, поэтому для них ее участие в ремейке может стать раздражающим фактором.