«Беседа б полилась»: Расторгуев раскрыл, о чем хочет поговорить с Путиным Расторгуев: при встрече сказал бы Путину, как он замечательно выглядит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Расторгуев

Певец Николай Расторгуев заявил, что при гипотетической встрече с президентом России Владимиром Путиным он сказал бы главе государства о том, как он рад его видеть. В ходе пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы «Любэ», народный артист России предположил, что он бы обменялся с президентом теплыми словами, после чего «беседа б полилась», передает корреспондент NEWS.ru.

Как давно мы не виделись. Я очень рад Вас видеть. Вы замечательно выглядите. Как Вы? Он бы ответил: «Как здоровье, Николай?» Я б сказал: «Замечательно, Вашими молитвами». И беседа б полилась, — сказал Расторгуев.

Ранее журналист Евгений Додолев рассказал о драке лидера «ДДТ» Юрия Шевчука и Расторгуева, свидетелем которой он стал на презентации посмертного альбома музыканта Виктора Цоя. По его словам, причиной потасовки стал тост лидера «Любэ».

Инцидент произошел в начале 1991 года. Группа «Кино» презентовала сборник «Черный альбом». Додолев вел пресс-конференцию, посвященную выходу пластинки. На мероприятии, по словам журналиста, собралось «много звезд, причем не только рок-музыки».

Потасовка между Расторгуевым и Шевчуком, как рассказал Додолев, произошла на банкете после окончания официальной части. Журналист отметил, что «артисты „накатили“», ведь «повод-то достойный».