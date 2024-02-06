«Беру свои слова назад»: Кучера резко изменил отношение к Орбакайте Кучера возмутился выступлению Орбакайте в одежде цветов флага Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер и телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале выразил возмущение поведению певицы Кристины Орбакайте. Изначально шоумен посочувствовал артистке из-за отмены ее концертов в России, однако фотографии с концерта Орбакайте в костюме цветов украинского флага заставили его изменить отношение.

Мне тут такое количество фоток с обнимашками Орбакайте с Покровсим [Максимом, лидером группы «Ногу свело», внесен Минюстом РФ в список иноагентов], Быковым [Дмитрием, писателем, внесен Минюстом РФ в список иноагентов] и т. д. скинули, а так же выступление в одежде цветов флага Украины, что беру свои слова назад! Никаких больше вечеринок, как пела известная некогда группа, — написал Кучера.

До этого телеведущий говорил, что считает «бредятиной» отмену концертов Орбакайте. Кучера обращал внимание, что артистка не делала громких заявлений против России, в отличие от ее родственников.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов допустил, что карьера Кристины Орбакайте в России может завершиться. По его мнению, отмена концертов артистки на фоне ее гражданства США вполне закономерна, а возмущение россиян — справедливо.

Также музыкальный обозреватель Владимир Полупанов заявил, что Орбакайте осталась без директора в России. Он отметил, что работавший с артисткой Александр Качан «отрекся от нее». Полупанов добавил, что со слов Качана, Орбакайте в РФ уже не работает и шансов на гастроли в стране у нее нет.