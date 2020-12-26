Беременную невестку Валерии раскритиковали за покупку дорогой коляски

https://static.news.ru/photo/3f5dd4cc-4873-11eb-b635-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lianashulginaa

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина готовится стать матерью. Девушка похвасталась перед подписчиками дорогой детской коляской.

Мы всей семьёй потратили много времени на тест-драйвы всех лучших колясок на рынке. И нашли идеальную для нас, — написала Лиана.

Новая коляска обошлась девушке в 130 тысяч рублей. Не все пользователи положительно оценили выбор будущей мамы, некоторые посчитали, что покупка такой коляски — слишком дорогое удовольствие.

Стоит эта коляска, как машина. Я в шоке, — написала одна из подписчиц.

Фолловеры утверждают, что ребёнку будет без разницы, какая у него коляска, и можно было не тратить столько денег на покупку.

Шульгина находится на девятом месяце беременности. Недавно звёздная пара сообщила, что у них будет девочка.

Как писал NEWS.ru, ранее Лиана рассказала, что её супруг Арсений первое время был очень расстроен, что у него появится дочь. Теперь же он мечтает поскорее встретиться с малышкой и старается во всём помогать жене. Девушка призналась, что сама узнала о беременности, сделав тест. Они с супругом были рады и первое время даже находились в шоке. Лиана уже выбрала роддом, на выписку придут только родственники.