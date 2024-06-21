Беременная Женя Малахова показала подтянутое тело в топе и трусах Певица Женя Малахова показала беременный живот во время урагана в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женя Малахова

Глубо беременная российская певица и актриса Женя Малахова выбежала полураздетой на улицу во время урагана и сняла это на видео. Свою неудавшуюся прогулку она показала подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На кадрах она предстала в розовом топе, белых трусиках, шляпе и резиновых сапогах. Образ дополнял зонт.

Когда хотела летом позагорать, тем временем МЧС: «Объявлен уровень повышенной опасности, ураган, смерч, ливни, ветер 23 м/c». А так все хорошо начиналось, — подписала видео артистка.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» и супруга продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала, с каким усердием тренирует свои ягодицы. На опубликованном видео 45-летняя певица делает болгарский присед.

Ранее российская певица, солистка группы A'Studio Кети Топурия показала подписчикам свою фигуру на позднем сроке беременности. На видео российская певица позирует перед зеркалом в спальне в облегающем платье и удлиненном кардигане бежевого цвета. Образ дополняют плетеная сумка, солнцезащитные очки, часы и мягкие тапочки. 37-летняя артистка не раскрывает пол ребенка и дату родов, но, судя по публикации, ждать поклонникам осталось недолго. Это ее третья беременность.