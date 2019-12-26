https://static.news.ru/photo/fd42d16e-2816-11ea-9524-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Костенко Фото: kostenko.94/instagram.com

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила своим поклонникам, что сломала руку.

Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду, — подписала модель фото с бандажом на руке.

По её словам, ей придётся ходить с повязкой три недели. Костенко призвала беременных женщин быть аккуратнее и заботиться о своём здоровье.

В свою очередь поклонники звезды пожелали ей скорейшего выздоровления.

Ранее Костенко рассказала, что после планового осмотра у врача её госпитализировали, писал NEWS.ru.