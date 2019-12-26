Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила своим поклонникам, что сломала руку.
Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду, — подписала модель фото с бандажом на руке.
По её словам, ей придётся ходить с повязкой три недели. Костенко призвала беременных женщин быть аккуратнее и заботиться о своём здоровье.
В свою очередь поклонники звезды пожелали ей скорейшего выздоровления.
Ранее Костенко рассказала, что после планового осмотра у врача её госпитализировали, писал NEWS.ru.
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