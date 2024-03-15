Беременная третьим ребенком Топурия спела на сцене «Новой фабрики звезд» StarHit: Топурия выступила на «Новой фабрике звезд», будучи беременной

Фото: ТНТ

Издание StarHit сообщило, что певица Кети Топурия вышла на сцену «Новой фабрики звезд», будучи беременной. Как отмечается в публикации, она исполнила композицию вместе с одной из участниц проекта Софьей Полозковой.

Девушки спели в дуэте песню «Тик-Так» группы «А-Студио», солисткой которой и является Топурия.

По данным источника издания, исполнительница и ее супруг были готовы к пополнению в семье и обрадовались новости о беременности. Топурия, как пишет Starhit, чувствует себя хорошо, певице даже не приходится отменять выступления. Однако, уточняет издание, она пожертвовала масштабными концертами и излишними светскими мероприятиями.

Солистка группы «А-Студио» вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова в ноябре 2020 года, находясь уже на последних месяцах беременности. В браке у супругов родился сын. Топурия долго скрывала свое положение и опровергала слухи о том, что готовится стать матерью. Для девушки, как и для ее супруга, это второй брак. До этого Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым до вступления в брак она встречались четыре года. В 2015 году у них родилась дочь Оливия, однако летом 2017 пара рассталась.

Ранее Топурия опубликовала серию снимков в шикарном образе, который восхитил поклонников. На фото артистка позирует в длинном чёрном платье с разрезом и глубоким декольте.