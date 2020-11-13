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Беременная Топурия показала домашнее фото с возлюбленным

05:31, 14 ноября 2020 539
Фото: instagram.com/keti_one_official

Певица Кети Топурия, которая недавно перестала скрывать свою беременность, показала подписчикам снимок, на котором она позирует со своим новым спутником жизни Львом Деньговым.

Пара позирует в домашней обстановке. Будущая мать одета в узкие джинсы и облегающую белую футболку, а Лев Деньгов запечатлелся в халате. На руках Топурия держит нового питомца — щенка породы бигль.

Поклонники, оценив изменившуюся фигуру певицы, предположили, что ребёнок появится на свет в ближайшие недели.

И мужик, и живот, и щенок на одном фото! Это ж разрыв сердечка, — оценила одна из подписчиц.

У 34-летней Топурии есть пятилетняя дочь от брака с бизнесменом Львом Гейхманом.

Как писал NEWS.ru, округлившийся живот Кети Топурия показала 30 октября в клипе на песню «Се ля ви».

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