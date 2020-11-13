Беременная Топурия показала домашнее фото с возлюбленным

Певица Кети Топурия, которая недавно перестала скрывать свою беременность, показала подписчикам снимок, на котором она позирует со своим новым спутником жизни Львом Деньговым.
Пара позирует в домашней обстановке. Будущая мать одета в узкие джинсы и облегающую белую футболку, а Лев Деньгов запечатлелся в халате. На руках Топурия держит нового питомца — щенка породы бигль.
Поклонники, оценив изменившуюся фигуру певицы, предположили, что ребёнок появится на свет в ближайшие недели.
И мужик, и живот, и щенок на одном фото! Это ж разрыв сердечка, — оценила одна из подписчиц.
У 34-летней Топурии есть пятилетняя дочь от брака с бизнесменом Львом Гейхманом.
Как писал NEWS.ru, округлившийся живот Кети Топурия показала 30 октября в клипе на песню «Се ля ви».