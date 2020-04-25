Беременная Шубская прервала самоизоляцию для поездки к доктору

Беременная жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила, что поехала на приём к доктору.
Ранее модель писала, что пока ситуация из-за коронавируса не нормализуется, её семья не будет выходить из дома. Специально для этого супруги сделали запас продуктов.
На кадрах, опубликованных в сторис Instagram,
Жена хоккеиста скоро во второй раз станет мамой. У звёздной пары уже есть совместный сын Сергей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин дал первые уроки по игре в хоккей полуторагодовалому сыну Серёже. Хоккейную коробку, пока безо льда, установили во дворе дома.
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