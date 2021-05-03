Беременная «папина дочка» Арзамасова показала, как проводит выходной

https://static.news.ru/photo/c268fe8e-ac8a-11eb-bc32-96000091f725_660.jpg Фото: .instagram.com/liza_arzamasova/

«Папина дочка» Лиза Арзамасова показала, как наслаждается отдыхом в свой выходной день. Жена Ильи Авербуха ждёт ребёнка и не скрывает своего счастья.

Для 25-летней Арзамасовой это первый брак, Авербух уже был женат на Ирине Лобачёвой, и у него есть 16-летний сын. О том, что пара ждёт ребёнка, стало известно недавно, когда актриса уже не смогла скрывать округлившийся животик.

В свой выходной Арзамасова сфотографировалась со сладкой ватой в руках. Лицо будущей мамы сияет блаженной улыбкой.

В счастливый Пасхальный день впала в детство. Ваааата! Сладкая вата! И солнце! И самокат! — подписала снимок актриса.

Коллеги и подписчики засыпали Арзамасову поздравлениями. Актриса вышла замуж за прославленного фигуриста в конце прошлого года. Свадьба прошла очень скромно и в тихом семейном кругу. Поклонники узнали о бракосочетании двух знаменитостей позже.

Как сообщалось ранее, звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram посоветовала своим подписчицам не следовать навязанным стандартам красоты. По словам артистки, главный секрет привлекательности — это быть собой.