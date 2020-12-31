Беременная невестка Валерии показала новогоднее платье

https://static.news.ru/photo/0202eee4-4c17-11eb-b92c-fa163e074e61_660.jpg Лиана Шульгина Фото: lianashulginaa/instagram.com

Супруга Арсения Шульгина (сын певицы Валерии) — Лиана — выбрала для встречи Нового года наряд длины мини с завышенной талией. Платье выполнено из серебристых пайеток. Девушка опубликовала снимок на своей странице в социальной сети. На фото она стоит рядом с мужем на фоне украшенной ёлки. Пара узаконила отношения в 2020 году. Позже они сообщили о скором прибавлении в семье. Сейчас Лиана на девятом месяце.

На праздничном снимке молодожёны подчеркнули статус Лианы — обняли округлившийся живот.

Хочу всех поздравить с Новым годом! Всем желаю, чтобы в наступающем году произошло то самое чудо, о котором мы все мечтаем. Пусть все будут счастливы, — написала Шульгина в своём аккаунте в Instagram.

Накануне она похвасталась перед подписчиками детской коляской. Покупка обошлась девушке в 130 тысяч рублей. Не все пользователи положительно оценили выбор будущей мамы, некоторые посчитали, что приобретение такой вещи — слишком дорогое удовольствие. Лиана также рассказывала, что её супруг Арсений первое время был очень расстроен, что у него появится дочь. Теперь же он мечтает поскорее встретиться с малышкой и старается во всём помогать жене. Девушка призналась, что сама узнала о беременности, сделав тест. Они с супругом были рады и первое время даже находились в шоке. Лиана уже выбрала роддом, на выписку придут только родственники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал в социальной сети фото трёхмесячного сына Арсения. Малыша в прошлом году ему подарила супруга — продюсер Яна Рудковская. Родители нарядили малыша в новогодний наряд, надев крохе колпак Санта-Клауса. Однако головной убор оказался слишком большим и «сполз» мальчику на глаза. Ему пришлось позировать на руках у папы и на фоне украшенной ёлки.