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Шоу-бизнес

Беременная невеста миллиардера Лебедева снялась в полупрозрачном белье

20:18, 28 февраля 2021 11

Невеста российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова поделилась с новыми фотографиями, которые восхитили подписчиков.

На кадрах 34-летняя беременная модель запечатлена в светлых трикотажных брюках и нежно-голубом кружевном полупрозрачном бюстгальтере. Фотосессия прошла в ванной комнате. Публикацию оценили более 58 тысяч интернет-пользователей.

Завтра 1 день весны, а это значит, осталось ровно 14 недель до встречи с нашим Сашенькой, — написала модель под фото.

Поклонники оценили красоту и стройность Перминовой, отметив её «очаровательный животик».

Как оставаться такой стройной красоткой? — написала одна из подписчиц.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал несколько фотографий, на которых обнимает и целует свою возлюбленную Екатерину Тулупову. Ранее стало известно, что она ждёт от Дмитрия ребёнка. О том, что известный телеведущий второй раз станет отцом, стало известно 3 февраля. По словам Шепелева, он мечтает о большой семье и гордится ощущением мира в паре с Екатериной.

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