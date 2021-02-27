Беременная невеста миллиардера Лебедева снялась в полупрозрачном белье

Певица Валерия рассказала, как чувствует себя в роли бабушки. Её первая внучка по имени Селин родилась 1 января 2021 года.

У меня полное ощущение, что это я её родила. Я так сопереживала, так участвовала в этом процессе. Вообще, когда в семье появляется маленький человек, это особенная радость. Я полюбила внучку...