«Беременна карбонарой»: Zivert ответила на слухи об интересном положении Певица Zivert опровергла информацию о своей беременности

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Певица Zivert

Певица Zivert опровергла на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) информацию о беременности. Артистка пояснила подписчикам, что просто переела, из-за чего ее живот немного округлился.

На вчерашнем фото в сториз я не беременна ребенком, я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум с чем можно меня поздравить, это с хорошим аппетитом, — написала певица.

Ранее американская певица и актриса Леди Гага ответила поклонникам на слухи о беременности от бизнесмена Майкла Полански, с которым она состоит в отношениях. Звезда опубликовала ролик в TikTok, в котором частично процитировала текст песни Тейлор Свифт Down Bad. Она заявила, что «не беременна, а просто плачет в спортзале».

СМИ заподозрили певицу в беременности после того, как Гага появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты в облегающем черном мини-платье с округлившимся животом. Она пришла на мероприятие в сопровождении бойфренда.

В конце мая стало известно, что американская певица Sia стала мамой в возрасте 48 лет. Снимками исполнительницы с ребенком поделились ее друзья. Отцом ребенка стал супруг артистки Дэн Бернад, за которого она вышла замуж в 2023 году.